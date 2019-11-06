電信結合超商 推數位體驗門市

（中央社記者江明晏台北6日電）遠傳電信近年來不斷推出適合各商圈的服務體驗門市，今天再宣布攜手7-ELEVEN聯合展店，首創全台第一間電信結合超商的數位體驗門市。

隨著人口結構與消費模式的轉變，為貼近消費者對於便利生活的需求，遠傳近年來不斷從跨業結盟中尋找轉型契機，依不同商圈特性，推出不同服務體驗的門市，今年在桃園中壢、新竹站前與路易莎咖啡合作的數位體驗咖啡館，無論在來客數或電信銷售服務，都呈跳躍式的成長。

遠傳今天再宣布攜手7-ELEVEN聯合展店，首創全台第一間電信結合超商的數位體驗門市，結合便利超商與遠傳門市，藉以拓展於數位生活圈。

遠傳指出，全新開幕的台北南昌數位便利體驗門市，聚焦於便利商店高頻率的來客量，且鄰近住商及學區精華地段的古亭捷運站，看好可創造彼此的導客效益，對於營運成效更有實質助益。

同時，對於消費者習慣至超商繳費、取貨、購買飲料零食等多元且快速消費行為，遠傳重新定義「便利經濟」，導入iPad行動銷售服務，無論是申辦門號、數據或數位內容等相關服務，提供走動式的貼身服務；店內產品櫃架及櫃台動線設計整合雙方銷售優勢，盼帶給消費者不同的數位零售體驗。

因應5G網路時代的來臨，遠傳也將與7-ELEVEN共創便利生活圈，深化消費者的食衣住行層面，藉由新型態的數位便利體驗門市，期望在未來5G生活場域中，消費者有機會體現科技與零售的結合應用。（編輯：鄭雪文）1081106