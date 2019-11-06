自有品牌打天下 常廣醫療器材行銷50餘國

（中央社記者韓婷婷台北6日電）醫療器材廠常廣專精於腹腔鏡微創手術耗材及器械等醫療用品，大膽捨棄代工模式，挑戰高門檻創立自有品牌「LAGIS」，目前行銷全球50餘國，預計11月8日登錄興櫃。

常廣公司於2004年3月創立於大甲，今天舉行興櫃前記者會，董事長陳政宏表示，今年持續深耕客戶、擴展新科別及開拓東南亞新客戶等效益逐步顯現，營收獲利均有機會較2018年成長。未來除了維持既有產品外，將持續開發更高附加價值產品，提升營運表現，每年會有1至2項新產品或新規格推出。

陳政宏表示，微創醫療近年來已經成為醫療領域的新寵兒，配合微創手術醫學發展方向，未來常廣產品研發將持續擴展更先進及更完整的產品線，以提供一台微創手術所需之完整醫材需求。

陳政宏表示，未來在高階雙極止血夾鉗、多功能單極電燒沖洗器等新產品順利投入市場後，對營收及獲利將提供成長動能。

總經理洪塗清表示，透過代理商行銷，可以提供給醫生不同訊息，具有高彈性是醫材體系很重要的優勢，台灣醫院不斷成長也是帶動台灣業績成長重要動能。

常廣產品專精於微創手術（Minimal invasive surgery, MIS）相關手術器械及耗材，以台灣為製造基地，建立台灣品牌行銷全球，為台灣最具規模的微創手術器械製造廠，目前行銷遍全球50餘國家。

常廣行銷營業處經理黃義恭表示，市場分布觀察，歐洲營收占比約29%、日本22%、韓國12%、中國5%及臺灣21%。2013年進軍大陸，目前是成長最快市場，絕對金額而言，台灣及日本的成長相對較高。

2018年常廣合併營收與稅前純益分別為新台幣3.99億元與1.07億元，年增7%與13%，營運動能持續成長。累計今年前9月營收3.06億元，年增5.59%。（編輯：鄭雪文）1081106