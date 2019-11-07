順藥攜手上海醫藥 簽新藥授權協議

（中央社記者韓婷婷台北7日電）順天醫藥與中國大陸上市公司上海醫藥集團簽署急性缺血性腦中風新藥LT3001大陸地區授權協議，順藥將取得簽約金和研發里程金最高可達人民幣2.6億元（約合台幣11.3億元）。

根據協議，上藥將與順藥在中國大陸合作開發LT3001，並將透過臨床試驗數據共享，攜手合作進軍全球市場。順藥將取得簽約金和研發里程金最高可達人民幣2.6億元（約合台幣11.3億元）。

順藥表示，里程碑包含簽約金及上藥取得新藥相關資料並完成審閱人民幣3500萬元，全球第1位三期臨床試驗病人收案人民幣3000萬元，全球三期臨床試驗成功且產出報告人民幣1500萬元，獲准美國、歐洲或中國任一藥證人民幣1.8億元。外加銷售里程金最高可達人民幣2800萬元，以及新藥未來6%至12%銷售權利金。

為加速LT3001在歐美日等主要醫藥市場的推廣，上藥將提供順藥LT3001在中國大陸的臨床數據，以運用於後續全球臨床開發。因此，順藥日後簽訂LT3001其它地區國際授權合約，順藥將依上藥LT3001於中國大陸開發期程支付3%至10%分潤予上藥。

上藥為中國大陸醫藥上市集團，2018年營收人民幣1600億元左右（約新台幣7000億元），產品包括腦心血管疾病藥品。最近幾年積極與許多國際大廠合作，引進或合作進行高附加價值的藥品研發，2018年投入的研發費用10.61億元人民幣（約新台幣46億元）。（編輯：黃國倫）1081107