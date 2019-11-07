原相第4季營運可望淡季不淡 力拚持平

（中央社記者張建中新竹7日電）感測晶片廠原相第4季營運表現可望淡季不淡，營收將較第3季持平或略減。

原相下午舉行線上法人說明會，財務長羅美煒表示，第4季電競滑鼠客戶需求依然強勁，拉貨積極，尤其高階電競滑鼠晶片產品可望有不錯成長，將推升第4季整體滑鼠晶片業績成長7%至9%。

受傳統淡季效應影響，羅美煒說，第4季遊戲機感測器業績可能較大幅度下滑，估計產品營收比重將自第3季的20%，降至10%以下。

穿戴式產品方面，羅美煒表示，第4季在新客戶產品量產帶動，業績可望季增超過10%。他並看好安防晶片產品在國際品牌客戶持續積極拉貨帶動，第4季業績也將季增逾10%。

至於市場關注的無線藍牙耳機晶片產品，羅美煒說，第3季無線藍牙耳機客戶拉貨減緩，隨著新客戶量產挹注，第4季將可重回成長軌道。

綜合各產品線狀況，羅美煒表示，儘管時序步入遊戲機淡季，第4季相關遊戲機感測器業績可能會下滑，不過在電競滑鼠、穿戴、安防與無線藍牙耳機晶片產品可望成長，整體季營收將較第3季持平或略減。

隨著電競滑鼠晶片出貨持續成長，羅美煒預期，將有助第4季毛利率較第3季持平或略優。（編輯：張良知）1081107