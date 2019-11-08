和大10月營收寫9個月高點 明年創新高可期

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結10月合併營收新台幣5.21億元，是9個月來高點。法人估11月後業績可回到去年同期水準，估明年業績創新高可期。

和大自結10月合併營收5.21億元，較9月5.05億元成長3.08%，比去年同期6.51億元下滑19.93%。法人指出，和大10月營收是9個月來高點。

累計今年前10月和大自結合併營收50.36億元，較去年同期61.02億元減少17.48%。

和大指出，今年受到中美貿易戰關稅衝擊及全球車市循環整理的影響，整體營收較不如預期，不過隨著美國電動車客戶拉貨提升帶動下，業績已逐月回穩。

展望第4季，和大表示隨著美國電動車大廠生產及銷售量屢創新高帶動，和大嘉義廠單月出貨量已連續2個月站穩2億元大關，創下建廠以來新高紀錄。

法人預估，和大嘉義廠產能逐月擴增，可拉高公司整體製造毛利率及獲利表現，預期11月之後可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。展望明年，法人預估和大明年業績有機會創新高。

在產能布局，和大近期持續加碼投資嘉義廠房自動化智能產線，高階設備陸續安裝測試，預期2020年第2季可達14條產線量產，由於T客戶追加明年訂單數量，和大正進行新增2條智能化產線機器設備採購作業，預定2020年第3季底前完成智能化產線安裝、試車、認證等工作，屆時嘉義廠將增加到16條智能化產線量產，成為和大在台單一最大的生產基地。

在電動車布局，和大持續研發綠能電動車組件，除原有美國第一大客戶B公司新訂單持續追加，包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產。（編輯：趙蔚蘭）1081108