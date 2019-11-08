PChome布局冷鏈 預計2021年自建低溫倉庫

電商業者網路家庭旗下PChome24h購物8日宣布攜手泰菜品牌baan，網路家庭董事長詹宏志表示，把冷凍包做到高端水準，讓消費者在方便之餘可以品嚐到非常接近餐廳的水準。中央社記者吳家豪攝 108年11月8日

（中央社記者吳家豪台北8日電）電商業者網路家庭旗下PChome24h購物今天宣布攜手泰國曼谷米其林指南必比登推薦的泰菜品牌baan，推出火鍋湯底冷凍包；為布局冷鏈，預計最快2021年將自建低溫倉庫。

資策會產業情報研究所（MIC）針對雙11購物檔期進行消費者網購調查，結果顯示，今年雙11網購買氣意願較往年更高，且超越百貨公司週年慶；71%的消費者表達參加雙11購物的意願，60.2%的消費者表達有意願參加百貨週年慶。

PChome24h購物今年雙11與泰菜品牌baan獨家合作，推出泰式酸辣、綠咖哩、椰漿等3種火鍋湯，並透過PChome全新整合低溫物流服務送到消費者家中。

網路家庭董事長詹宏志表示，新的生意模式改變社會與生活，很多人吃飯有不同層次的需求，有時候需要快速吃飽，有時候希望吃到更好的東西。可惜現在對於忙碌的工作者而言，解決方案的品質不夠好。

詹宏志直言，冷凍包永遠不能取代好的餐廳、好的廚師，消費者必須實際到餐廳體驗。但是在生活中有各種光譜，PChome今天推出冷凍包，與餐廳名廚合作，把冷凍包做到高端水準，讓消費者在方便之餘可以品嚐到非常接近餐廳的水準，不必因為工作忙碌而對吃飯這件事做太多妥協。

詹宏志指出，PChome希望用網路和電商介入更多一般人的家庭生活，有些終極目標現在還做不到，但針對各種生活上的需求，PChome希望都有能力建立相關模式、提供方便性，讓消費者找到生活上的「小確幸」。而且PChome必須把商品運送的冷鏈做好，才能確保品質。

網路家庭執行長蔡凱文表示，PChome目前冷鏈布局與第三方夥伴合作，設立三溫層（冷凍、冷藏、常溫）倉庫，合作模式應該會持續到明年，日後會考慮自己建立三溫層倉庫，同時致力增加低溫車隊及其他載具，要確保車上設備能把低溫商品送到消費者手上，推估目前低溫配送的商品占比低於5%。

蔡凱文透露，如果PChome自建三溫層倉庫，規模不必太大，坪數可能介於1000到3000坪之間，應該會選在台北、桃園等原本倉庫位置附近，預計最快2021年比較可能開始推動自建三溫層倉庫，也不排除與物流及食品業者合作打造低溫取貨點，但目前還沒有明確計畫，無法推估需要投資的金額。（編輯：郭萍英）1081108

電商業者網路家庭旗下PChome24h購物8日宣布攜手泰國曼谷米其林指南必比登推薦的泰菜品牌baan，推出獨家火鍋湯底。左起為網路家庭董事長詹宏志、baan台北負責人林泉、網路家庭執行長蔡凱文。中央社記者吳家豪攝 108年11月8日