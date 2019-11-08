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經部：台商還有大咖回流 金額下週衝7000億

最新更新：2019/11/08 15:51

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）中國指與美國達成共識逐步撤銷關稅。經濟部表示，美中貿易戰是常態性質，台商移動步調很清楚，將高階製程移回，估下週將有大咖回台，回流金額有望突破新台幣7000億元。

中國政府7日表示，美中已同意隨協議進展，雙方同意分階段取消一年多來在貿易戰期間加徵的新關稅。不過，美國白宮與美國貿易代表署（USTR）尚未對中方說法做出正式回應。

經濟部長沈榮津今天出席「台電AI大數據人才發展營競賽成果發表」，會前接受採訪時表示，根據外電報導，美國內部仍有不同聲音，是否取消關稅尚未確定，經濟部會隨時掌握。

在場媒體關心，若美中貿易戰走向和緩局勢，是否將影響台商回流意願。沈榮津回應，美中貿易紛爭已經是常態性，「台商移動步調很清楚，高階製程移回台灣，低階移至東南亞」。

他說，估計下週還有大咖回台投資，台商回流投資金額有望突破7000億元。媒體問及回流金額是否突破8000億元，沈榮津說，「我們努力」。

此外，中國國台辦日前公布對台26項措施，沈榮津表示，從去年的31項措施到近日的26項措施，台商也很清楚許多事情是「口惠實不惠」，挖角人才也是「1年就丟」，最後只對中國有利，並非對台灣有利，產業界已經很清楚。

他強調，會維持既有投資審查規範，不過若涉及關鍵技術投資，像是5G、人工智慧（AI）、半導體等，經濟部將嚴格把關，「因為屬於比較前瞻且關鍵的」。（編輯：楊凱翔）1081108

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