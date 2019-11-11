網通跨雷射晶片 兆勁10月營收再創單月歷史新高

（中央社記者潘智義台北11日電）網通廠兆勁今天指出，受惠先進雷射晶片業績加溫，自結10月營收新台幣1億6293萬元，自7月以來，已連續3個月創單月營收歷史新高。

兆勁統計，10月營收1億6293萬元，較9月增加19.78%，較去年同期增加20.55% 。

兆勁表示，第3季單季營收4.52億元，創單季歷史新高，較去年第3季大幅成長101.83%；單季營運可望轉盈，將擺脫近2年來營運虧損狀況。隨著第4季電子網通產業旺季效應帶動，單月營收可望續創新高。

兆勁說明，美中貿易戰局勢不明，導致中國品牌商有關鍵零組件斷鏈之虞，中國也出手反擊，降低美系零組件供應比重，提升亞洲供應鏈比重。不過，美中局勢即便好轉，業者普遍認為去美化趨勢明確、不會再走回頭路。

兆勁研發生產高速的光通訊先進雷射晶片（VCSEL Chip），已經在10月開始正式出貨給客戶，並逐月增加出貨量。

兆勁強調，除在原有的網通製造事業持續研發生產外，更在5G行動世代及資料中心數據傳輸的產業中，成功導入研發生產高速先進雷射晶片，並輔以物聯網應用事業（IoT Application）相關產品運用。

同時，兆勁也積極在半導體相關產業中，陸續引進先進晶圓材料、記憶體事業（Memory Testing & Production）。（編輯：郭萍英）1081111