台股創新高 10月證交稅回升至14個月高點

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）台股指數於10月間創下29年新高，每日平均成交值也回升至15個月以來新高，帶動10月證交稅回升，稅收新台幣86億元，為2018年9月以來高點，年增11.5%，並中止「連5黑」。

財政部今天公布10月全國賦稅收入2466億元，年增26.4%，主因在於所得稅表現亮眼，9月申報的營所稅暫繳稅款因颱風遞延至10月入帳，拉高10月稅收表現，同時綜所稅盈餘分配扣繳稅款增加，帶動10月綜所稅達313億元，年增87億元，年增38.7%。

且隨股市、房市雙雙回溫，10月證交稅、土增稅也分別年增11.5%及20.1%。

財政部統計處副處長陳玉豐說，10月上市櫃股票平均每日成交值1574億元，為2018年8月以來新高，帶動10月證交稅稅收增至86億元，為14個月以來最佳表現；不過，累計前10月證交稅733億元，仍年減15.7%，僅達全年預算目標的64.9%，預估全年達標無望。

土增稅方面，陳玉豐指出，10月土增稅91億元，年增20.1%，主要是受大額繳稅案件增加帶動，繳稅金額百萬元以上案件多達300件，其中最大案繳稅金額達2.1億元，為桃園市交易案件；觀察土增稅回溫主因，與台商回流設廠、工業土地交易案件增加有關，加上有部分9月申報案件延後至10月入帳。

另一方面，財政部統計，累計今年1至10月全國稅收2兆1159億元，續創歷年同期新高，年增3%，其中前10月營所稅、關稅、房屋稅及使用牌照稅也同創新高。

陳玉豐表示，對比全年預算目標，前10月稅收2兆1159億元，達成率為88.6%，其中包括營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅及牌照稅都已提前在10月達成全年預算數，相對，證交稅則達標無望，營業稅、貨物稅則僅能剛好可達預算目標；綜合來看，推算全年稅收實徵淨額約可比預算數超出300億至500億元。（編輯：林孟汝）1081111