9月經常性薪資年增率跌破2% 逾2年最低增速

（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處今天發布9月全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬1845元，年增率終結先前連6個月逾2%的表現，僅1.72%，且為28個月以來最低增速，主因是金融保險業等業別按月績效獎金發放減少所致。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，9月經常性薪資增幅落至2%以下，是受金融保險業等部分行業按月發放績效獎金減少所致，而金融保險業、機械設備製造業、批發零售、營建工程等人數較多的業別，經常性薪資年增率較低，也成為拉低整體年增率的主要因素。

至於經常性薪資年增率走低，是否與景氣相關，潘寧馨認為，應屬單月因素，後續變動情況仍待觀察。

主計總處今天也公布工業及服務業工時統計，製造業加班工時已經連續12個月呈現年減，潘寧馨表示，應是受到生產面因素影響。

若觀察正處景氣寒冬的業別，涵蓋工具機業的機械設備製造業今年前9月總工時平均為169.4小時，已來到2010年以來同期低點。

近期也頻頻傳出工具機業放無薪假的情況，主計總處指出，機械設備製造業今年前9月經常性薪資平均為3萬3669元，年增1.42%，為該業別近4年同期最低增幅。（編輯：鄭雪文）1081111