南山人壽10月轉虧500萬 前10月獲利年增逾4成

（中央社記者劉姵呈台北11日電）南山人壽今天公布，因調整權益投資標的，10月單月自結獲利損失約新台幣501萬元，但今年前10月仍獲利約387億元，較去年同期成長42%。

南山人壽今天公布，10月合併新契約保費約為69億元，總保費約為292億元，自結稅後虧損約501萬元。

南山人壽向中央社記者表示，因公司重視獲利目標外更兼顧風險管理，考慮未來可能的市場波動，預先調整資產體質，10月有調整權益投資標的，處分部分股債以致虧損。

不過，南山人壽也強調，截至累計前10月稅後純益達387.2億元，仍較去年同期成長42%。

同時，南山人壽也指出，10月合併新契約保費收入約為69億元，主要業績動能貢獻來源以意外及健康險（Accident and Health）、保障型商品為主，另外傳統型期繳商品也持續有穩定銷售量挹注保費收入。

另一方面，子公司南山產險在10月總保費收入達5.01億元，較去年同期成長20%；其中個人險簽單保費收入達3.89億元，較去年同期成長19%；旅行綜合保險（包括旅遊平安險與旅遊不便險）保費收入也較去年同期成長50.7%。

南山人壽斥資百億元的新系統「境界」去年9月上線後，不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，金融監督管理委員會9月重罰南山3000萬元外，也下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，其代理董事長尹崇堯近期將接受金管會第2次面試。（編輯：林孟汝）1081111