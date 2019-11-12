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乾杯10月營收成長亮眼 天蔥拚明年上半年轉盈

最新更新：2019/11/12 12:31
乾杯旗下新品牌「麻辣45」亮相，挹注業績成長。（乾杯提供）中央社記者江明晏 108年11月12日
乾杯旗下新品牌「麻辣45」亮相，挹注業績成長。（乾杯提供）中央社記者江明晏 108年11月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）興櫃餐飲公司乾杯10月營收年增24.62%，受惠火鍋品牌挹注與海外事業帶動，後續看好百貨週年慶商機；天蔥經過門店調整業績回溫，看好經營谷底已過，力拚明年上半年轉盈。

興櫃餐飲公司乾杯10月自結合併營收新台幣2.47億元，較去年同期1.98億元，年增24.62%，累計1月至10月自結合併營收26.62億元，較去年同期23.97億元，年增11.03%。

乾杯集團於去年9月處分台灣一風堂股份有限公司，自2018年10月起不再列入合併營收，加上10月發表新鍋物料理品牌「麻辣45」，以及黑毛屋、海外事業均表現亮眼，帶動業績成長。

海外事業方面，中國大陸目前已有乾杯、老乾杯、黑毛屋等品牌進駐，店舖數已達11家，較去年同期增加5家，加上氣溫轉涼等效應助攻，帶動海外業績較去年同期成長近55%。展望後續，乾杯看好各大百貨週年慶，以及中國大陸事業再展老乾杯，進駐深圳羅湖區，於11月8日試營運，預計再創營收成長新動能。

天蔥國際10月合併營收1456.8萬元，相較去年同期減少13.43%。天蔥表示，去年同期營業店數為20家，今年經過一番門店調整，留下10家業績較佳的店，若以同樣營業據點來看，今年的營收反而優於去年。

天蔥表示，在西餐部分，將桃園廣豐跟台茂店由Mr.Onion的傳統排餐改成有自助吧加特色排餐形式的「喜滋客」，瞄準台茂店親子客群，用餐區內增加親子遊戲區，帶動單店開始轉虧為盈；因調整策略奏效，位於嘉義秀泰影城的喜滋客預計11月中旬開幕，盼搭上「冰雪奇緣2」的電影熱潮，搶攻親子商機。

至於在點8號部分，天蔥觀察，目前光復店與林口店均維持一定來客量，位於板橋新埔站的點8號三號店目前已進入規劃裝修階段，預計年底前正式營運。

天蔥進一步提到，從逐漸成長的業績看來，經營谷底已過，而公司現在也持續用穩扎穩打的方式，進行展店計畫，單店陸續轉虧為盈，後續將以重質不重量的展店策略，盼在明年上半年達到整體營運轉虧為盈的目標。（編輯：趙蔚蘭）1081112

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