行動支付中油Pay上線 拚2年600萬會員加入

中油與中信聯手推出「中油Pay」，中油與中信砸了近億元補貼，祭出高回饋吸引民眾，盼藉此衝高下載、使用量。中油董事長歐嘉瑞（左2）、中油總經理李順欽（左1）等人均出席上線記者會。（中油提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年11月12日

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）中油與中信聯手推出「中油Pay」行動支付，中油表示，祭出高額回饋，盼旗下600萬會員2年內加入中油Pay。中油將在明年第3季前開放其他第三方支付，付款方式更多元。

加油不必掏出現金，除了信用卡、儲值卡以及行動支付，民眾又多了一項選擇，「中油Pay」今天上線，台灣中油與中國信託銀行今天舉辦上市記者會，中油董事長歐嘉瑞、中信銀副董事長詹庭禎等人均出席啟動APP記者會。

歐嘉瑞致詞時表示，政府積極推動2025年行動支付普及率達90%，中油除了配合政府政策，更強化對顧客的服務，提供民眾貼心消費經驗，與中信攜手推出「中油Pay」。

他說，中油Pay是全台首創的交通加油支付服務軟體，代表加油站行動支付又跨出了一大步，會員還可以透過APP查詢加油站位置、即時油價及自動儲值eTag通行費等，享受便利服務。除目前已上線的加油站，未來會陸續擴大服務範圍至自助加油及其他加盟站等。

詹庭禎則表示，「中油Pay」結合行車需要以及便利性，為了鼓勵民眾下載APP，若民眾使用中油聯名卡線上儲值行動捷利卡，可以享8.8%回饋，也能參加抽獎，有望將百萬名車、Apple watch等獎項帶回家。

中油統計目前有約49%民眾使用非現金交易，中油油品行銷事業部執行長羅博童透露，中油與中信砸了近億元補貼，祭出高回饋吸引民眾，盼能藉此衝高下載、使用量，中油目前旗下有600萬會員，力拚2年內將600萬會員綁定中油Pay。

中油加油站已開放行動支付服務，不過，一開始僅限NFC（近場通訊）功能感應支付，羅博童說，中油Pay為QR Code付款，目前已有613家自營加油站及近95家加盟加油站可使用，未來可使用加油站站數將逐步增加。

羅博童表示，除了目前開放的Apple Pay、Google Pay 以及中油Pay等，盼明年第3季前可開放像是街口支付等第三方支付，預計在明年第4季前與其他業者合作，開放民眾綁定他家銀行信用卡。（編輯：林興盟）1081112