神盾第3季每股賺4.23元 第4季出貨恐低於預期

（中央社記者張建中台北12日電）指紋辨識晶片廠神盾第3季歸屬母公司淨利新台幣2.89億元，季增22.5%，每股純益4.23元。神盾表示，因客戶訂單遞延出貨影響，第4季出貨恐將低於預期。

神盾下午舉行業績發表會，財務長張家麒表示，受惠韓國與中國客戶拉貨超乎預期，第3季營收表現比預期好，季營收20.75億元，季增9%，並創單季歷史新高紀錄。

只是9月有匯兌損失，影響第3季業外收益縮水，神盾第3季歸屬母公司淨利2.89億元，季增22.5%，未能同步改寫歷史新高紀錄，每股純益4.23元。

展望未來，張家麒說，模組廠客戶為美化財報，希望延後出貨，因影響力道比預期大，第4季出貨量可能比先前預期少。

不過，這只是暫時的問題，張家麒表示，客戶僅希望延後幾星期出貨，神盾該拿到的機種都拿到了，且下半年的機種比上半年多，有些還是客戶預計2020年上半年發表的機種。

至於三星（Samsung）未來動向，張家麒說，無法確定三星是否採用飛時測距（ToF）技術，不過，根據目前情況來看，神盾指紋辨識晶片並沒有被ToF取代的跡象。（編輯：楊玫寧）1081112