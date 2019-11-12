大聯大擬公開收購文曄3成股權 無意影響經營

（中央社記者吳家豪台北12日電）半導體通路商大聯大今天宣布將以每股新台幣45.8元，公開收購文曄科技最高30%股權，收購時間11月13日至12月12日，並強調無意影響文曄的經營計畫。

大聯大財務長袁興文召開重大訊息記者會表示，大聯大收購取得部分文曄股權，是以財務性投資著眼，文曄為電子零組件通路商，所屬產業向為大聯大所熟悉，根據以往觀察，文曄歷年來營運績效及獲利均屬穩定，近2年平均股東權益報酬率約13.5%，平均現金股息殖利率約6%，為良好的財務投資標的，長期而言，投資文曄應能期待合理的財務投資回報。

袁興文說，大聯大盼透過文曄歷年穩定的經營績效，為大聯大帶來良好的投資收益，並與文曄逐步開啟良性對話的機會。除為維護股東權益所必要者之外，目前並無任何意圖影響文曄經營的計畫或想法。

他指出，在美中貿易戰之下，全球經濟情勢瞬息萬變，所有產業均面臨諸多內外環境挑戰，包括台灣電子零組件通路商也面對相同情形。近年來，大聯大積極思考下一個10年、20年，甚至30年，如何以新科技、新方法創造新價值，從智能商業物流到未來的智能製造物流，持續專注客戶需求，期待建立協同生態，以面對時代挑戰。

袁興文強調，大聯大原本即有多元因應環境變化的開創性作法，無論是推動數位轉型、積極整合資源，抑或是強化財務體質、尋找良好投資標的，皆有利於建構協同生態及企業本身的穩健發展。

大聯大今年第3季合併營收季增9%，至1408.21億元；稅後淨利季增9.6%，至17.85億元，每股盈餘（EPS）1.06元。

文曄今年第3季合併營收約962億元，季增29%，年增13%，超過上次法說會預估的930億元高標；營業利益15.5億元，季增17%，年減9%；稅後淨利8.2億元，季增31%，年減17%；每股盈餘1.38元。（編輯：楊玫寧）1081112