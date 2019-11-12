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橘子前3季每股盈餘3.93元 智冠3.65元

最新更新：2019/11/12 19:21

（中央社記者韓婷婷台北12日電）遊戲橘子第3季稅後盈餘新台幣3.2億元，季增6590%；每股盈餘（EPS）1.84元；累計前3季EPS3.93元。智冠前3季稅後盈餘4.46億，年增80.53%，EPS為3.65元，近7年來同期新高。

遊戲橘子第3季合併營收23.9億元，季增21%，主要受惠於「魔力寶貝M」、「天堂Remastered」新遊戲上市及其他多款遊戲改版，挹注營收增長；營業毛利率45%，較上季增加5個百分點；營業利益4.1億元，季增610%，因2款新遊戲重要推銷費用已於第2季投入，第3季推銷費用較上季減少。歸屬母公司業主稅後淨利3.2億元，季增6590%；每股盈餘1.84元。

累計前3季合併營收72.8億元，年減37%；營業毛利率42%，因成本控管得宜，較去年同期增加9個百分點；稅後淨利6.8億元；每股盈餘EPS 3.93元，低於去年同期的8.59元。

另一家遊戲大廠智冠受惠2大轉投資事業體營運穩定獲利，第3季稅後純益1.46億元，季增12.63%，年增1.25倍，每股純益1.2元，前3季稅後純益4.46億元，年增80.53%，每股純益3.65元，創近7年來同期新高。

智冠表示，今年在2大轉投資事業體中華網龍及藍新科技營運正向助攻，獲利能力提升，網龍在「吞食天地 M」及海外遊戲授權貢獻下，營運穩定獲利，藍新科技在線上代收付業務持續成長挹注下，第3季單季成功轉盈。（編輯：鄭雪文）1081112

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