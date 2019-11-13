權值股回檔休息 台股小跌震盪

（中央社記者潘羿菁台北13日電）受到台積電、鴻海與臻鼎-KY等主力回檔休息，台股盤中走跌，失守10日線，法人表示，新台幣轉貶跡象漸增，加上美中貿易談判進度不明導致市場觀望。

截至10時10分，台股加權指數下跌64.42點，來到11455.95點，跌幅約0.55%，成交值新台幣542.92億元。

今天權值股表現不理想，台積電震盪整理，盤中小跌3元，目前仍守在300元之上；而12日外資買超第2多的鴻海，今天股價下挫逾1%，跌破90元大關。PCB（印刷電路板）廠龍頭臻鼎-KY股價今天開低，盤中低點來到140元、跌幅逾8%。

不過仍有個股強勢上漲，包括被動元件大廠國巨12日宣布斥資16.4億美元，現金收購美商基美（KEMET）所有普通股，國巨董事長陳泰銘當天法說會表示，併購後獲利可望大增8成。國巨今天恢復交易，開盤立即衝上漲停，股價鎖在310.5元。

國巨旗下投資公司奇力新同樣開盤衝高，盤中漲幅逾4%，股價最高來到95元，由於奇力新布局低溫共燒陶瓷（LTCC）技術，估明年上看每月2億顆，明年營運有望重返成長軌道，成為激勵市場的正面消息。

另外，5G概念股今天盤中表現活躍，包括穩懋、台郡與博智等帶量上漲，由於5G首波頻譜競標將在今年12月10日起跑，國家通訊傳播委員會（NCC）12日邀請5大電信業者代表分批進行「面試」，連帶讓5G相關個股信心加持。

法人表示，由於美中貿易戰談判進度不明朗，導致美股陷入整理，反映到台股感受相同氣氛，再加上新台幣升值氣勢漸緩，自上週起尾盤升值幅度收斂，頗有熱錢退潮味道，不過外資尚未撤出，加上第3季財報陸續出爐多少能支撐基本面，台股近期可能陷入「下跌有量、反彈無量」震盪格局。（編輯：黃國倫）1081113