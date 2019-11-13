同欣電前3季每股賺3元 估第4季受惠雙動能

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）同欣電第3季稅後淨利新台幣1.87億元，每股稅後純益1.14元，前3季稅後淨利4.95億元，每股稅後純益3元。第4季可受惠超音波檢測器模組封裝和太空衛星射頻模組供貨。

同欣電第3季合併營收19.07億元，比第2季18.22億元成長4.64%，較去年同期20.12億元減少5.23%，當季合併毛利率21.63%，較第2季21.5%微增，較去年同期30.8%減少9.17個百分點。當季合併營業利益2.27億元，合併營益率11.9%，較第2季11.98%微減，比去年同期21.83%減少9.93個百分點。

同欣電第3季稅後淨利1.87億元，較第2季1.92億元下滑2.28%，比去年同期3.59億元減少47.7%，第3季每股稅後純益1.14元，低於第2季EPS 1.16元以及去年同期EPS 2.18元。

累計今年前3季同欣電合併營收53.44億元，較去年同期54.96億元減少2.76%，合併毛利率20.48%，較去年同期25.18%下滑4.7個百分點，合併營業利益5.75億元，合併營益率10.77%，較去年同期14.48%減少3.71個百分點。

同欣電前3季稅後淨利4.95億元，較去年同期7.18億元減少31.1%，前3季每股稅後純益3元，低於去年同期EPS 4.35元。

展望第4季，法人指出同欣電切入美國新創公司手持式超音波檢測器模組封裝供應鏈，預期最快第4季開始出貨，明年可望放量。此外同欣電也切入美系低軌道衛星客戶供應鏈，提供射頻收發模組，客戶有機會進入前10大。

同欣電先前預期，第4季表現會比第3季佳，因為部分新案子在第4季發酵，相關新案包括太空衛星收發模組和超音波感測頭為主。（編輯：黃國倫）1081113