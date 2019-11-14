彰化水五金業者東京參展 多國買家洽詢

彰化是水五金的故鄉，約有700多家廠商，這次共有5個攤位、20多家廠商參加13日起在東京國際展示場舉辦的3天日本住宅建築展，由縣長王惠美（後排中）率團。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月14日

（中央社記者楊明珠東京14日專電）彰化縣約有700家水五金聚落廠商，占全台灣水五金產業總數的6成，彰化縣長王惠美為協助水五金業者拓展海外市場，13日率團到東京國際展示場與台日水五金業者交流。

彰化縣政府為協助水五金產業拓展海外市場，邀集20多家廠商到東京國際展示場參加「2019年日本住宅建築展」，13日下午住宅建築展開幕，台日廠商舉行交流會，王惠美率團到場與台日水五金業者交流，汲取經驗，並藉此提升台灣廠商的曝光機會及增加訂單的機會。

王惠美表示，彰化是水五金的故鄉，約有700多家聚落廠商（包含成品廠、品牌商、零件廠與加工廠等），每年產值約500至600億元，並且有非常好的技術，這次共有5個攤位、20多家廠商參加這場為期3天的住宅建築展，希望把彰化縣的水五金行銷出去。

她表示，過去水五金的布局多在美國、加拿大，希望透過多次的展覽，讓彰化的好產品行銷到世界各國，廠商不斷地精益求精，是彰化縣的隱形冠軍，有良好的設計，這次來參展的廠商也得到許多設計獎，包括德國iF設計獎、自由品牌等。她希望大家一起為彰化的經濟努力，讓彰化的水五金走出更大的一片空間。

王惠美說：「我們設立一個目標，至少要達成與當地廠商逾60家場次的洽談，今天是第一天參展，已有俄羅斯、日本、中國大陸的一些買家來做相關的接洽，希望這3天有很好的成績。」

這次到東京與台日水五金業者進行交流的還有彰化縣議員蔡家豪、彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳、彰化縣政府機要秘書兼彰化縣工商發展投資策進會總幹事陳柏村、縣府建設處副處長陳威宏、台灣東陶公司品質服務本部長桑井信行、品保部品質保證課主任邱志浩等人。

在展場上，楊永芳向王惠美介紹參展商品，特別介紹其中一項獲獎的水龍頭精品。在得知一個水龍頭可賣到一萬元以上的高價後，王惠美感到引以為傲，認為彰化的水五金技術和品質受到肯定。（編輯：林治平）1081114

彰化縣長王惠美（左）表示，彰化是水五金的故鄉，約有700多家廠商，這次共有5個攤位、20多家廠商參加13日開幕的日本住宅建築展，盼把彰化水五金行銷出去。中央社記者楊明珠東京攝 108年11月13日