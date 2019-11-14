大台北都更案量今年上看1400億元 中小宅為主流

（中央社記者潘羿菁台北14日電）根據住展雜誌統計，今年前10月大台北都更推案量（不含危老改建）已達新台幣1178億元，估計到年底有望突破1300億元，甚至上看1400億元，改寫歷史新高紀錄。

住展雜誌統計今年截至10月底止，大台北（台北市、新北市）新成屋與預售屋合計推案量為5590億元，其中，都更案量為1178億元，占比約21%，已寫下歷史新高。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，這意味著，在大台北地區建築素地有限環境下，都市更新已經是大台北建商重要推案來源。

針對台北市行政區觀察，今年以來都更推案量突破百億元的行政區，共有中正、北投、南港等3區，尤以中正區182億元高居各行政區之冠，北投以140億元居次，南港則以103億元屈居老三。台北市各區中，目前僅士林區沒有都更案開賣。

何世昌表示，雖然都更豪宅案重返市場，但今年來的都更案仍以中、小坪數為主流。比較特別的是，過去都更案極少規劃20坪（含20坪）以下房型，但今年因坪數瘦身風潮盛行，一堆都更案都有規劃20坪以下房型，包括中正「阿曼學學」、中山「聚．昇陽」、松山「正隆ONE+」、萬華「東騰元町」、信義「森業永春」、南港「香榭帝寶」、永和「昇陽國詠-麗晶」、中和「玖原君喜」、「台信有逸市」、新莊「聯合公園」等10個都更案，這種現象在往年十分罕見。

何世昌分析，儘管屋主希望住戶單純，不樂見更新後的社區有套房產品。但是業者迫於市場考量，透過縮小坪數壓低總價，以致於都更小小宅風潮越吹越熱。

何世昌進一步指出，接下來11月、12月，大台北房市仍有一些都更案準備開賣，例如信義區「ONE360昇陽國際」、大安區「BR4」、士林區「圓山帝寶」、大同區「廣宇萬和」等案，預估2個月內還會有逾2百億元的都更案量會釋出，全年都更推案量不排除上看1400億元，改寫新高機率大。（編輯：趙蔚蘭）1081114