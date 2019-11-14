家樂福砸億元改造台糖量販 估業績增2成

家樂福在今年4月接手台糖旗下5家量販店及3家超市，家樂福接手台糖量販後、首間台中西屯店將在15日正式開幕，家樂福總經理王俊超表示，看好這5家量販店業績，預估業績將較改裝前成長1成至2成。中央社記者蔡芃敏攝 108年11月14日

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）家樂福今年4月接手台糖量販，更砸下億元改裝。家樂福今天表示，賣場動線改善，販售品項增加，也特別設置台糖專區，預估業績將先前成長20%；此外，台糖員工也有高達8成留任。

台糖量販店連年虧損，家樂福在今年4月接手台糖旗下5家量販店及3家超市，台糖將向家樂福收取租金。家樂福接手台糖量販後的首間台中西屯店將在15日正式開幕，其餘高雄新楠店、雲林北港店、台南新仁店、屏東新屏店等4家店將在年底前陸續開幕。

家樂福總經理王俊超、台糖副總經理顧孝柔今天出席記者會，顧孝柔表示，台糖跟家樂福不僅止於房東與租客，雙方更是合作關係。希望能藉由家樂福的經營優勢以及競爭力，創造更好就業環境，並帶動地方產業發展，創造多贏。

家樂福接手後仍保留「台糖味」，王俊超說，5間門市會設置台糖專區，有受消費者歡迎的台糖安心豚豬肉、有機蔬菜、保健品以及宏都拉斯小農咖啡等上百件品項。台糖有很多優質商品，家樂福將積極洽談，像是明年農曆年前有望導入台糖蘭花，也期盼能販售台糖熱門的糖廠冰棒，在賣場推廣在地好貨。

家樂福接手的台糖3家超市已在8月開幕，王俊超表示，經由家樂福改造後，賣場動線、寬敞、燈光都換然一新，品項部分也更加多元，價格也具競爭優勢，業績較先前大幅成長3成至4成。

王俊超說，看好這5家量販店業績，預估業績將較改裝前成長1成至2成。其中，台南新仁店、雲林北港店將導入影城，期盼藉此帶來更多人潮以及更年輕的客群造訪。他也透露，「期盼深化彼此合作，台糖是全台最大地主，未來將有其他機會」。

至於備受各界關注的員工工作權益，家樂福表示，台糖員工整體留任率高達8成。若以西屯店來看，約有190名台糖員工留任，整體薪資較先前增加約5%左右。（編輯：蘇志宗）1081114