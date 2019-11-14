蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

（中央社記者劉姵呈台北14日電）前兆豐銀行董事長蔡友才因不滿金管會藉紐約分行裁罰案，解除他的兆豐銀董事職務，提起行政訴訟勝訴。金管會銀行局今天表示，尊重法院判決，未來對金融機構的「非現職」人員，將改採其它必要處分。

前兆豐銀行董事長蔡友才因在處分前已經先提出離職，不滿金融監督管理委員會藉紐約分行裁罰案，解除他的兆豐銀職務，提起行政訴訟；一審判決撤銷金管會解職處分，經上訴，最高行政法院13日再度駁回上訴，全案確定。

金管會銀行局副局長黃光熙今天表示，此案經過最高行政法院判決確定，金管會會尊重法院判決；現行法規上針對已經離職的人，不能作出解除職務的處分，但法院並未否認金管會維護金融機構健全經營的職責。

黃光熙說，未來若金管會認為相關當事人還「在職」時行為有疏失，並且認定這個疏失情節不宜再任職金融機構的話，會根據銀行法第61條之1的「解職」作處分。

此外，若是對於「非現職」人員，黃光熙表示，未來不再使用「解職」處分，會改以銀行法第61條之1第9款，依照疏失的情節輕重作「其他必要處分」，如透過確定日期的方式，來決定是否限制該人員在一定時間內不得再任職於金融機構。

媒體也詢問，由於最高法院為終極判決，蔡友才就不再受限於解職處分「5年內不得重回金融圈」的限制，是否能回金融圈擔任顧問或其他不必經審核的職務；黃光熙則表示，「顧問」不是金融機構負責人的職稱，不用經金管會，屆時還是要看個案情況，假設性的問題先不作討論。

2016年8月19日，兆豐銀行發布重大訊息，表示兆豐國際商業銀行紐約分行未能有效執行防制洗錢遵循計畫，遭美國紐約州金融服務署（DFS）罰款1.8億美元。

紐約分行裁罰案曝光後，金管會介入調查，發現DFS在105年2月即向紐約分行提出金檢報告，指紐約分行未遵循反洗錢法令，紐約分行3月答覆DFS，被DFS認為漠視主管機關、態度輕蔑。

金管會認為，蔡友才擔任兆豐銀行董事長期間，即知紐約分行有可能遭DFS採取監理處分，卻決策失當、回復DFS信函內容陳述不實，依據銀行法第61條規定，於2016年9月14日解除蔡友才兆豐銀行董事職務。（編輯：林孟汝）1081114