時碩航太業績目標成長2倍 今年獲利衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）時碩工業持續看好航太業務成長，目標2023年航太業績較2018年增加2倍。法人估時碩今年業績和獲利可望續創歷史新高。

展望第4季，公司表示四個事業單位相較去年同期，可維持穩定成長，今年度業績符合預期。

時碩指出，持續與全球原廠委託製造（OEM）及第一階供應商合作，發展客製化的零組件，因應航太與汽車產業提升燃油效率趨勢，目標放在具備強勁成長動能的工業應用，包含高階腳踏車及飲料設備。

展望未來營運目標，公司表示致力達成營收年成長率高於產業成長，並維持50%股息發放率，目標到2023年毛利率維持在20%到25%區間，營業利益率維持在5%到10%區間，降低營業費用率到15%以下。

時碩看好航太應用成長態勢，持續發展新客戶認證與訂單，目標到2023年，航太業績相較2018年可成長2倍。

展望未來10年汽車產品藍圖，時碩指出，汽車產品規劃符合新能源車市場趨勢，其中通用型汽車零組件將持續隨全球車市成長，因應傳動系統演進零組件，可搭配末代內燃機、混合動力、電池驅動與燃料電池驅動汽車成長。

展望今年，法人預估時碩業績可望年成長10%以上，創歷史新高，每股稅後純益有機會超過3.5元，上看4元，獲利新高可期。

時碩產品應用領域涵蓋汽車安全系統、燃油傳動系統、工業與航太應用等精密機械加工零組件。

從四大產品線來看，第3季汽車安全系統占比23%、燃油傳動系統占36%、工業應用27%、航太事業14%。受惠工業應用及航太事業業績強勁成長，兩個事業處合計營收貢獻持續超過4成。

時碩在台灣新屋、中國無錫和中國西安設有生產基地，業績占比分別是47%、44%和9%。其中航太產品主要在新屋廠和西安廠。

從客戶端來看，法人表示，時碩主要供應加拿大Litens和美國BorgWarner相關發動機耦合減震器（OAD）和雙離合器（DCT）變速箱等汽車零配件，也供應瑞典Autoliv、日本Takata和中國大陸KSS等安全氣囊氣體發生器零組件。前5大客戶Litens、Takata、Autoliv、KSS和Emerson占業績比重約6成多。

受惠無錫廠強勁銷售動能，時碩第3季合併營收新台幣10.31億元，年成長19%；第3季每股稅後純益1.15元，法人指出是5個季度來高點。累積今年前3季合併營收28.98億元，年成長11%；前3季稅後淨利1.97億元，年成長3.2%，每股稅後盈餘（EPS）2.97元，較去年同期EPS 2.95元略佳。（編輯：張均懋）1081118