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雲品斥資億元改裝 擴大餐飲布局

最新更新：2019/11/18 19:36
適逢餐飲宴會市場盤整期，雲品（2748）逆勢投資，董事長盛治仁18日表示，看好宴會市場後年復甦。中央社記者江明晏 108年11月18日
適逢餐飲宴會市場盤整期，雲品（2748）逆勢投資，董事長盛治仁18日表示，看好宴會市場後年復甦。中央社記者江明晏 108年11月18日

（中央社記者江明晏南投18日電）雲品旗下日月潭溫泉酒店近3年斥資上億元改裝，適逢餐飲宴會市場盤整期，雲品逆勢投資，除新設三星主廚餐廳，旗下君品Collection接單量也倍增，董事長盛治仁並看好宴會市場後年復甦。

雲品旗下日月潭溫泉酒店近3年陸續啟動改裝，斥資總額達新台幣上億元，今年聚焦「食，住，幸也」3個層面，針對餐飲、親子設施到健身空間提升體驗，另外，明年農曆年後，將進行6到8樓的改裝作業。

台灣米其林指南評鑑宣布擴大範圍，繼台北之後，2020年將納入台中市，瞄準中台灣的高端美食消費趨勢，雲品推出由台北米其林三星餐廳頤宮主廚陳偉強主理的KEN CAN By Ken Chan新粵菜餐廳，主打精緻中餐市場。

雲品國際董事長盛治仁表示，雲品日月潭溫泉酒店目前假日住房都是滿的，整體改裝已不為衝刺住房率，目的是提升整體服務品質，也聚焦精緻餐飲服務，看好在今年第4季旺季衝刺下，雲品日月潭住房率將持平，但平均房價在散客比例成長下將比去年微幅提升。

根據觀光局資料統計，2018年雲品日月潭酒店住房率78%，平均房價近新台幣8000多元（不含稅與餐食費用），今年前9月住房率73%，在第4季挹注下，預估住房率與去年持平，團客與散客比重45比55，國旅客源高達7成5至8成。

展望明年，盛治仁表示，雲品旗下雲品溫泉酒店、君品酒店與館外餐飲三大事業體中，雲品與君品明年將是穩定小幅度成長，但受到目前宴會市場因少子化導致結婚對數下降，館外餐飲處於「盤整期」，預料明年還是會維持同樣態勢，雲品不以降價促銷，而是逆勢投資改裝，提升硬體規格，短期內「所有市場會比較辛苦」，看好後年開始復甦後，「會有很大的成長潛力」。

盛治仁表示，雲品設立全新宴會平台「君品Collection」，發展全新商業模式，擴大接單利基，在外燴與宴會平台接單桌數較去年已有100%的成長，目前訂單能見度更達明年10月。

2019年雲品國際的營收比重中，住宿占3成、餐飲7成，餐飲比重已從2017年的6成進一步擴大。

此外，盛治仁表示，雲品一直有在評估新設飯店，預估明年會有新品牌新據點納入，也將有新營運模式出來。（編輯：林孟汝）1081118

雲品（2748）新設三星主廚餐廳，瞄準高端餐飲市場。中央社記者江明晏 108年11月18日
雲品（2748）新設三星主廚餐廳，瞄準高端餐飲市場。中央社記者江明晏 108年11月18日
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