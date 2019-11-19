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神隆與百特結盟首款藥成功攻美 股價飆漲停

最新更新：2019/11/19 10:42

（中央社記者韓婷婷台北19日電）台灣神隆與國際大廠百特醫療（Baxter）合作開發、製造及量產的首項產品癌症針劑成功在美銷售，激勵今天股價開高強攻漲停價25.5元，創下今年7月來新高。

神隆今年前3季營收新台幣20.73億元，年減22%，毛利率43.22%，優於去年同期的41.17%，稅後盈餘1.67億元，年減52%，EPS為0.21元，年減52%。

神隆財報表現不佳，股價在2018年10月26日來到21.7元歷史低檔區，整整超過1年時間壓在30元以下整理，今天受到利多消息激勵股價開高強勢攻上25.5元漲停價，一舉跳上所有均線之上。

近年積極轉型為全方位藥廠的台灣神隆，結盟百特醫療傳來好消息。由神隆研發、百特銷售用於化療病人止吐輔助用藥針劑製劑已於2019年11月初正式在美國上市。

台灣神隆表示，這項產品獲得美國食品藥物管理局（U.S. FDA）認可，成為在第一次審查週期（First cycle ）就通過上市許可（First Cycle Approval）的藥證申請案件，顯示神隆已具備無菌針劑製劑產品開發的實力。

神隆指出，與百特仍將持續進行其他主要療效包含肺癌、多發性骨髓瘤、乳癌等產品的合作案。

台灣神隆從事學名藥及新藥研發代工所需原料藥和針劑產品生產開發，提供客戶由原料藥垂直整合至針劑製劑產品的一次購足服務。全球客戶有300餘家，其中包括多家全球前10大的專利藥廠及主要學名藥廠。目前已開發生產的原料藥產品包括抗癌、中樞神經系統、賀爾蒙、抗病毒等種類。（編輯：黃國倫）1081119

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