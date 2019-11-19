貿易戰契機 專家：印度應供優惠吸引台商投資

（中央社記者康世人新德里19日專電）印度學者納拉帕近日撰文分析，印度與台灣的時代已經來臨，在美中貿易戰之下，印度只要提供稅務優惠、符合需求的土地和服務，就可吸引台商從中國遷移到印度。

印度馬尼帕爾大學（Manipal）地緣政治及國際關係學系系主任納拉帕（M.D.Nalapat）17日在印度「週日衛報」（The Sunday Guardian）撰文指出，印度與台灣的潛在合作關係長期以來一直廣受討論，因為一方在電腦軟體建立世界領先地位，另一方則在電腦硬體處於世界領先地位。

納拉帕指出，1989年以來，數千家台灣科技公司把業務轉移到台灣海峽對岸，為中國創造數千億美元營收及數百萬個工作；但自從2018年以來美中掀起貿易戰，台灣科技公司不得不在美中之間做出選擇，愈來愈多公司將遷移到被視為與美國友好的國家和地區。

文章指出，由於監管與稅務結構的改變，加上避開長期官僚主義後帶來的效率，印度今年比起鄰近競爭對手越南、泰國和印尼等，成為對台商更具吸引力的投資地點。

納拉帕分析，台商在2018年對印度展現出來的興趣與投資，都遠大於過去51年來的總和，這是由於駐印度代表處和印度台北協會傑出的帶領，以及印度總理莫迪提出「來印度製造」（Make in India）所帶來的動能。

他認為，基於上述基礎，應促成實現更巨大的突破，讓台灣企業在印度的投資可在未來兩年達到200億美元，並在2024年達到500億美元。

納拉帕指出，台灣企業習慣跟隨業界領導者，如何說服業界領導者相信印度是他們把生產和研究設備從中國轉移的理想地點，這是印度的首要任務。

此外，專文提到，根據參訪新竹科學園區和台北內湖科技園區的經驗，也說明在印度不同地方需要設立不同設施，以滿足台商的需要。

例如在哈雅納省（Haryana）設立先進研發園區，在該省境內以開車方式就可到國際機場；在考量節省運輸成本下，可把代工（OEM）生產園區設在靠近港口處；同時，還根據產業不同需求提供不同規模大小的土地。

納拉帕認為，如果印度政府還能提供3年免稅及額外2年稅務減免的優惠以及全年全天候的水電穩定供應與廢水處理，印度工業園區將遠勝過越南等其他可供台商從中國轉移的替代地點。

他建議，印度還需要提供台商每天24小時全天候熱線服務，讓熱線成為真正解決投資問題的管道。（編輯：周永捷）1081119