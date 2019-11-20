界霖楠梓廠成第2大生產中心 集團車用占比到4成

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）功率元件導線架廠界霖布局車用電子，占比達到4成，響應政府回台投資，高雄楠梓廠區成為第2個高階產品生產中心。法人預估，界霖第4季業績可望較第3季佳。

觀察導線架市場景氣，市場人士指出，2017年到2018年上半年功率元件產景氣熱，供應鏈轉為供不應求，部分下游客戶備貨不及，有重覆下單狀況。不過，去年第2季美中貿易戰開啟，全球經濟景氣逐步降溫，加上全球汽車產業景氣下滑，功率元件產業展開為期1年多的調整，功率導線架廠商業績也受到影響。

展望貿易戰以來界霖營運表現，法人指出，儘管整體景氣走軟，不過，界霖今年各季營收，大致落底在新台幣11億元到11.2億元區間，預估今年第4季業績可較第3季佳。

市場人士表示，5G、人工智慧、車用電子等半導體應用趨勢成形，追求更高效能的功率元件包括二極體、金氧半場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）已是產業努力方向，預期明年下半年5G應用可望發酵。

界霖積極深耕車用電子，法人指出，今年前3季相關產品占整體業績比重約4成，集團以母公司高雄楠梓廠區、中國大陸蘇州住立與濟南界龍為擴產重心。

在楠梓廠區部分，界霖響應政府返台投資政策，在加工出口區購置廠房、增添大型沖壓設備，投入開發中、高功率單體導線架及功率模組導線架，並引進電鍍粗化設備，銜接日本廠區開發技能，作為集團第2個高階產品生產中心。

另外，蘇州住立正規劃增設二期廠房，以日系客戶為基礎，持續開發歐美與大中華區客戶，爭取中國大陸5G、白色家電及未來新能源車應用中高功率產品。法人預估，兩廠擴產後，界霖集團總產能預估可增加約25%到30%。

界霖在中國大陸濟南界龍是集團最大生產中心，也是異型材供應中心。

從客戶端來看，法人指出，界霖主要客戶包括英飛凌（Infineon）、意法半導體（STM）、京瓷（Kyocera）、瑞薩（Renesas）、Panasonic、三菱電機、日月光投控等。

界霖今年前3季合併營收為新台幣33.43億元，較去年同期38.64億元減少13.4%，今年前3季合併毛利率為16.01%，較去年同期18.59%減2.58個百分點，合併營業利益2.01億元，合併營益率6.03%，較去年同期10.05%減少4.02個百分點。

前3季界霖稅後淨利1.99億元，較去年同期3.14億元下滑36.4%，每股稅後純益2.29元，低於去年同期EPS3.75元。

公司指出，第3季營收主要受到中美貿易大戰與全球景氣走緩影響，今年銅價走跌，造成產品毛利產生遞延效果，加上台灣廠區資本支出，使得整體折舊費用增加。（編輯：郭萍英）1081120