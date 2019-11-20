亞太區房產趨勢調查 台北排名躍升7名至第14

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）資誠（PwC）與城市土地學會今天發布「2020年亞太地區房地產趨勢調查報告」，在22個主要城市中，受惠台商回流，工業與商辦地產熱度持續，台北排名由去年的倒數第2，大幅躍升7名至第14名，是2014年以來最佳。

至於2020年投資前景排名前5名的城市，分別為新加坡、日本東京、越南胡志明市、雪梨與墨爾本。

資誠全球聯盟組織（PwC）與城市土地學會（Urban Land Institute）今天發布「2020年亞太地區房地產趨勢調查報告」，受訪對象包括94名的機構投資人與經理人。

調查結果顯示，受美中貿易戰、日韓外交爭議及香港反送中抗爭持續等重大政經、地緣政治議題影響，投資人態度由原先的審慎樂觀轉為保守，反映在投資行為上，跨國不動產投資金額及比例都呈現下降，國內投資交易比重則相對增加。

各主要城市投資前景方面，在調查的22個城市中，台北在2017年及2018年調查排名皆為倒數第一，2019年調查微幅進步至倒數第2名，但在此次2020年調查中，名次大幅躍升7名至第14名，為2014年以來表現最佳。

調查指出，今年大台北不動產市場有明顯復甦，受美中貿易戰影響，高資本、高技術密集的台商回流，為工業地產帶來一波動能；傳統辦公商圈的商辦老化，使企業紛紛將總部遷移到屋齡較新的信義計畫區、大直及南港，加上共享辦公空間業者的積極搶市，也使得空置率下降。

調查表示，在住宅市場方面，幾大仲介體系今年業績都有兩位數的成長，反映自住型買方在等了幾年「看回不回」行情後，開始出現承接的買盤力道。 不過，台北不動產市場仍將主要由國內投資者參與，對外資而言，大部份A級商業地產換手率及流通性不足，許多仍為壽險機構及大型財團長期持有，皆影響參與意願。

調查顯示，近期受惠香港資金外移效果，為新加坡帶來許多私人銀行及共享辦公室業者的進駐需求，使投資人持續看好新加坡房地產前景。東京則是受2020奧運帶來的觀光業熱潮，帶動酒店、零售等產業發展。

胡志明市主要受惠美中貿易戰帶來的中國製造業轉進效應，加上人口紅利、政策開放、友善的商業經營環境等利多因素，使得投資排名逐年提高。雪梨與墨爾本則因相對流動性佳，市場成熟，擁有眾多優質資產、穩定的經濟和相對高的租金投報率，持續成為國際資本的投資焦點。（編輯：林淑媛）1081120