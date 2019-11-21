WirForce 2019嘉年華開跑 打造數位娛樂創新圈

（中央社記者韓婷婷台北21日電）亞洲最大數位娛樂盛會WirForce 2019今天於花博園區展開，串連玩家、軟硬體設備、娛樂、金融、美食及電商等產業，打造數位娛樂創新圈，預計4天展期將匯集線上線下百萬人氣。

台北市長柯文哲今天也現身WirForce 2019開幕式，再度展現對電競產業的支持。他說，會秉持「民間先行，政府支持」的主軸，持續推廣電競賽事，協助電競正名，並努力扶植產業。

WirForce預估4天展期，線下實體活動可匯集超過20萬人參與、串聯線上可突破百萬粉絲共同參與盛會。今年共有30家國內外大廠進駐，產業包括硬體、軟體、飲食、金融、電商等，彰顯數位娛樂市場不再只僅限於電競產業。

主辦單位就肆電競4Gamers創辦人暨執行長黃智仁表示，台灣即將邁入5G網路時代，WirForce將持續以「共造力」打造數位娛樂創新圈，並經由各產業業者的投入，串聯廣大玩家與生活、科技領域參與，為創新應用提供豐沛靈感。

黃智仁表示，WirForce 是連線的力量，在快速變遷的環境下，我們重新定義為「共造力」：由玩家、設備、娛樂內容三者密不可分的交流互動，共同創造出專屬於數位娛樂的創新圈。集結生活中的各項數位娛樂，如直播、影音串流、遊戲、音樂等領域。

4天活動包含國內知名實況團體LNG創始人老王、鳥屎等實況主，以及女神小熊、凱琪K7親自與會，集結玩家、設備、娛樂最多創新內容，另有中華電信、NVIDIA、Intel、Lenovo、技嘉AORUS、ROG玩家共和國等國內外大廠共同參與，與現場超過1200名BYOC玩家一起同樂互動，為數位娛樂市場創新試煉、開拓商機。（編輯：林淑媛/張良知）1081121