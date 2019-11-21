順藥：完成短中長期布局 營運效益將逐步顯現

（中央社記者韓婷婷台北21日電）順天醫藥生技總經理林榮錦今天表示，順藥已完成短中長期產品佈局，可望成為財務自主，且具有永續產品線的新藥研發平台，營運效益將逐步顯現。

順藥今天舉辦法人說明會，林榮錦表示，2019年許多台灣生技公司面臨資金斷流的危機。順藥經過1年再造，並已完成短中長期產品佈局，2018年與金樺合併，成為具備大小分子藥物產品線的新藥研發公司，將持續引進具有獲利潛力的早期新藥，成為學研單位與合作伙伴的新藥研發平台。

林榮錦表示，與上海醫藥簽署授權協議的腦中風新藥LT3001，可望成為順藥研發平台所推出的第一個世界級重磅新藥。今年以來主要產品線陸續均有相當進展。

林榮錦指出，最早上市的長效止痛針劑LT1001，於2017年取得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）藥證，已進入回收期。2018年在台銷售已經突破萬針，今年至今已經成長7成。在授權進展方面，今年以來LT1001已經陸續有瑞士、中國大陸授權案，且有數個國家正積極洽談授權中。

台灣與東南亞的授權伙伴安美得，亦積極擴充其適應症，在台灣已經由痔瘡手術拓展至產科（剖腹產）、婦科、腹腔手術，今年則切入骨科，且積極申請東南亞藥證，已經於今年7月向新加坡提出申請。而授權美國Skyline Vet Pharma的動物藥部分，也將於年底前進行上市前的樞紐臨床試驗，可望於2020年取得美國動物藥藥證。

至於被寄予厚望的急性缺血性腦中風重磅新藥LT3001，則將進入臨床二期，並已經與上藥醫藥集團，簽署授權協議。除台灣與美國外，也將在中國大陸啟動臨床試驗。

另外，今年新開發的產品線，洗腎止癢（尿毒性搔癢）新藥LT5001以及標靶抗癌新藥LT2003，也將進入臨床試驗階段。（編輯：林孟汝）1081121