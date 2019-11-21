所得稅制優化上路 申報戶平均受惠減稅1.39萬元

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）財政部今天表示，「所得稅制優化方案」上路後，適用稅率5%的族群，107年的整體綜所稅稅負比106年度降低54%；統計四大扣除額調高，每一申報戶平均受惠減稅1.39萬元，民眾普遍反映有感降稅。

立法院國民黨團今天召開「蔡政府靠攏財團，減稅補助騙小民」記者會，批評107年度上路、108年5月申報適用的所得稅制優化方案，減稅利益主要集中在高所得者身上。

財政部發出新聞稿澄清，國民黨團記者會上所提出的數字，是以104年度綜所稅申報資料估算，若從107年度實際申報結果來看，所有課稅級距的申報戶所得，較106年度都呈現增加，在此前提下，受惠「所得稅制優化方案」提供的減稅利益，中低所得者稅負呈現降低，且適用稅率級距越低，降稅幅度越高。

財政部指出，全台197萬戶適用稅率5%族群，107年度整體綜所稅稅負比106年度降低54%；適用稅率12%戶數約60萬戶，稅負年減21%；適用稅率20%族群，戶數約27萬戶，稅負也年減5%，均呈現降低。

財政部表示，相對適用稅率30%及40%以上族群，雖同享「所得稅制優化方案」減稅利益，但因薪資及股利等所得增加，因此107年度稅負較106年度呈現上升。

其中適用稅率30%族群，整體稅負微幅年增6%；適用稅率40%、且所得淨額在新台幣453萬至1031萬元間的申報戶，稅負年增12%；適用稅率40%、且所得淨額在1031萬元以上的申報戶（指106年度適用稅率45%者），稅負則年增10%。

財政部表示，從實際的申報數字來看，「所得稅制優化方案」上路後，減稅利益並非僅集中於高所得者；同時，統計四大扣除額調高，每一申報戶平均受惠減稅1.39萬元，民眾普遍反映有感降稅。

在股利所得方面，「所得稅制優化方案」上路，股利所得採新制課稅，財政部統計，高達99%有股利所得的申報戶，都選擇以股利併入綜合所得總額課稅，並按股利的8.5%計算可抵減稅額（上限8萬元）方式計稅，這群申報戶整體稅負較106年降低17%。

其餘1%有股利所得的申報戶，選擇採以單一稅率28%分開計稅，這群申報戶107年度整體稅負較106年度增加9%，主因在於股利所得大幅成長，顯示新制使主要投資人更願負擔合理稅負，提高投資台灣意願，進而也對稅收產生正面效益。（編輯：林孟汝）1081121