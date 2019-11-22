海外資金匯回 北富銀估可掌握300億

富邦金於22日下午舉辦法說會，會中公布第3季自結獲利及營運狀況。中央社記者劉姵呈攝 108年11月22日

（中央社記者劉姵呈台北22日電）台北富邦銀行總經理程耀輝今天在法說會上表示，根據拜訪廠商及舉辦說明會調查，海外資金匯回上路後，預估經由北富銀匯回資金約有300億元。

富邦金今天下午舉辦第3季法說會，會中公布前3季稅後淨利達新台幣537億元，較去年同期成長7%，每股盈餘（EPS）為4.99元；富邦金也於11日公布，累計今年前10月稅後淨利達560.83億元，已超越去年全年稅後淨利477.3億元，累計前10月EPS率先突破5元大關，達5.22元，續登金控每股獲利龍頭。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，往年富邦金都維持股利發放比率（Payout Ratio）40%至50%，目前仍是希望「明年可維持穩定的股利政策」。

富邦金也指出，金控總資產及淨值穩健成長，今年第3季底雙雙創下歷史新高，總資產達8兆2496億元，較去年同期成長8.9%；淨值達5818億元，較去年同期成長12.9%。資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為0.90%及13.73%。

相較於國泰金子公司國泰人壽連3季減持海內外股票，金額近千億元，富邦金子公司富邦人壽前3季則是加碼海內外股票共686億元。其中，對台股加碼高達482億元，截至9月底，總持股市值達3682億元；海外股票方面，累計前3季加碼204億元。

富邦金指出，富邦人壽今年前3季總投資資產達3兆9718億元，年成長9.6%，總投資收入為1159億元，投資收益主要來自經常性收益，主要為股利收入及基金配息增加帶動成長，光是台股股票與現金股息總挹注就有189億元，較去年更高。

富邦壽資本利得以債券類貢獻較大，較去年同期大幅成長239.7%，其中，第3季國內債減碼部位約144億元，但海外債卻加碼855億元。

韓蔚廷受訪表示，因為利率波動，國內債獲利了結；海外債加碼則是以固定收益資產為主，如投資級的公司債及金融債等，並以北美為主要區域。

海外資金匯回銀行商機滾滾，台北富邦銀行總經理程耀輝也表示，依規定境外匯回資金必須有70%投入實體投資，依據過去2個多月舉辦說明會及拜訪客戶後，發現實質投資，大多與機械製造、倉儲相關，而金融投資上限25%部分客戶都還在觀望；目前預估經由北富銀匯回資金約有300億元。

「海外資金匯回專法」自8月15日施行，財政部預估，目前海外資金匯回每年約1000億元，專法上路後，低推估平均1年可吸引1333億元海外資金匯入，中推估1年可引資4272億元，最樂觀高推估1年可引資8907億元匯入。（編輯：林孟汝）1081122