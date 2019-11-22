宏致整併效應逐步顯現 明年營收估雙位數成長

（中央社記者韓婷婷台北22日電）宏致近年積極進行併購、組織再造，同時導入自動化，效益已逐步顯現，第3季毛利率創近12季新高，總經理楊宗霖表示，明年營收估雙位數成長，獲利在包袱減輕下可望更佳。

宏致今天舉行法說會，楊宗霖表示，第4季連接器及線接單都不錯，受到農曆年提早拉貨效應，預估營收有機會淡季不淡，毛利率可維持第3季水準，2020年營收力拚雙位數成長，成長動能來自網通、智慧家庭及歐系家電，獲利部份在榮瀚包袱減少加上產品組合改善下，獲利成長可望優於營收。

宏致近年持續以購併擴大營運，除龍翰與志展外，今年第3季再併入以沖壓件為主的廣迎，過去幾年在龍翰持續虧損拖累下，獲利表現不如預期，去年認列的虧損超過新台幣1億元，今年虧損預計近億元。

宏致發言人李舒韵表示，今年下半年進行組織人事調整，在精實管理下，希望明年下半年虧轉盈，今年新併入的廣迎則力拚獲利。

楊宗霖表示，明年歐洲家電及工業產品會增加新客戶，今年車用產品表現很不好，不過第4季已逐步恢復過去水準，其中新能源車的線材搭配連接器新訂單，今年第4季已開始小量出貨，預計明年貢獻不小。另外，高頻高速的連接器產品已經有突破，今年開始小量出貨。

宏致近年透過積極併購與轉型，筆電應用佔比已經降到30%左右，取而代之的是消費電子、車用、網通等新應用，並切入5G供應鏈。（編輯：鄭雪文）1081122