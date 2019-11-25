大聯大公開收購 文曄員工反對惡意併吞

（中央記者江明晏台北25日電）針對半導體IC通路廠大聯大公開收購文曄科技，文曄獨董與董事長提出多點質疑，呼籲股東勿參與應賣，文曄員工也組成自救會，將在今天開記者會聲援經營團隊，反對大聯大惡意併吞。

半導體IC通路龍頭廠大聯大12日傍晚宣布，將以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄科技最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元，收購時間11月13日至12月12日，並強調無意影響文曄的經營計畫。

文曄股價13日、14日連2天開盤跳空大漲，但隨後數日高檔震盪，股價多以小跌作收，今天股價開盤後小跌，低至41.85元，跌幅約0.6%。

文曄科技員工自救會今天將召開記者會，強調「堅決反對大聯大公司惡意併吞」，認為大聯大營運衰退，裁員近千人，為了文曄員工2400多個家庭的生計，不接受犧牲員工權益的企業。

文曄科技員工自救會敦請公平會、金管會、財政部及檢調機關，調查壟斷、危害市場競爭、內線交易等疑慮、銀行短期融資的目的和用途是否有違反銀行法等事項。

文曄科技獨立董事程天縱22日提出4點質疑，認為大聯大不是單純財務投資，是「項莊舞劍、意在沛公」，並將對大聯大提出告訴。針對大聯大公開收購，文曄科技獨立董事程天縱提出4點質疑，第一，大聯大恐非單純對文曄進行財務性投資；第二，本次公開收購有反壟斷法的疑慮；第三，本次公開收購價格明顯偏低；第四，諸多供應商及客戶並已表達嚴重關切並持反對立場。

文曄科技董事長鄭文宗22日也在律師陪同下到台北地檢署，遞狀控告大聯大涉嫌違反證券交易法、銀行法等罪。（編輯：黃國倫）1081125