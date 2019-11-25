反對大聯大併吞 文曄員工盼政府查清壟斷等疑慮

（中央社記者江明晏台北25日電）針對大聯大企圖收購文曄科技股權，文曄員工自救會今天對外宣布反對「惡意併吞」，呼籲政府相關單位調查此案涉及的壟斷、危害市場競爭、內線交易及詐欺等疑慮。

半導體IC通路龍頭廠大聯大12日傍晚宣布，將以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄科技最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元，收購時間11月13日至12月12日，並強調無意影響文曄的經營計畫。

針對大聯大企圖收購文曄股權事件，文曄科技公司員工成立員工自救會，簽署人數已超過600人，且持績增加中。為反對大聯大「惡意併吞」，文曄科技員工自救會今天召集近200名員工召開記者會。

文曄科技員工自救會表示，堅決反對大聯大公司的惡意併吞，此舉將嚴重影響到文曄員工2400多個家庭的生計，呼籲公平交易委員會、金融監督管理委員會、財政部及檢調機構調查此案涉及的壟斷、危害市場競爭、內線交易及詐欺等疑慮。

文曄科技員工自救會發布新聞稿表示，根據今周刊報導，大聯大與文曄一旦合併，只會造成一加一小於二的效果，二者客戶重疊性高達6至7成，市場互補性低，不但將造成下游客戶抽單，原廠除了擔心二者聯合議價與採購外，更擔心台灣市場陷入單一通路商的壟斷性，揚言不惜轉換代理商，這樁交易的後果將使得文嘩、大聯大、供應商、客戶、股東及員工等多方均呈現輸家的局面。

自救會表示，根據大聯大100年度至103年度年報顯示，大聯大民國99、100年連續整併其他企業後，101年度的營運狀況卻全面衰退，淨利更大降新台幣6億多元，並且3年間大幅裁員984人，因此為了文曄員工2400多個家庭的生計，絕不接受犧牲員工權益的企業。

自救會表示，呼籲主管機關及檢調單位針對大聯大公開收購公告前，文曄股票價量異常波動、券商分點交易爆量，有沒有內線交易，大聯大向銀行以短期融資作為本次收購超過4分之3的資金來源，又於公開收購說明書中揭示財務性投資、長期持有，這種以短支長的方式，對大聯大的財務結構有利或合法嗎，符合銀行融資的目的和用途嗎，有沒有對本次應賣人虛偽隱匿，大聯大若再以不同價格啟動第二次收購，是否構成對主管機關、本次應賣人詐欺的疑慮。

大聯大財務長袁興文先前表示，大聯大收購取得部分文曄股權，是以財務性投資著眼，文曄為電子零組件通路商，所屬產業向為大聯大所熟悉，根據以往觀察，文曄歷年來營運績效及獲利均屬穩定，近2年平均股東權益報酬率約13.5%，平均現金股息殖利率約6%，為良好的財務投資標的，長期而言，投資文曄應能期待合理的財務投資回報。（編輯：楊玫寧）1081125