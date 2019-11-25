零售額前10月創高 徐旭東：買氣還在後頭

遠東集團董事長徐旭東（左）認為，零售業買氣還在後頭，部分國際機構雖下修明年經濟成長，但不代表台灣景氣不好，他還是樂觀以對。中央社記者江明晏攝 108年11月25日

（中央社記者江明晏台北25日電）經濟部公布10月與前10月零售業營業額，雙創歷年同期新高，遠東集團董事長徐旭東認為「買氣還在後頭」，部分國際機構雖下修明年經濟成長，但不代表台灣景氣不好，他還是樂觀以對。

遠東集團今天在遠企中心敦南廣場舉行耶誕樹點燈晚會，由遠東集團董事長徐旭東主持，並慶祝遠東集團70週年。

經濟部統計處今天公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業營業額新台幣3407億元，為歷年同月新高，累計1到10月也創歷年同期新高，年增2.9%。

徐旭東表示，前10月太平洋SOGO、遠東百貨表現得還可以，但感覺買氣還在後面，因為大家還在準備促銷，而應該值得安慰的是，「台灣的人民口袋有錢」，不像很多先進國家已經超賣了，台灣人還在等好機會，這時候應該樂觀一點。

徐旭東表示，70週年的願望是希望集團再有下一個70年，但下個70年更挑戰，畢竟前面70年來自於整個亞洲的經濟成長，後面的70年因為全球連線，再加上新經濟和AI等新科技的進步，所有零售業都要與電商競爭，因此「要花點功夫，不見得那麼容易」。

遠百信義A13預計在12月開幕，徐旭東也透露，會用一部分新科技，有些還在努力當中。

針對明年景氣，他坦言，根據部分國際機構預測「會下來一點」，但也不表示台灣景氣應該下滑，不過，整體上，因為中美貿易戰、歐洲有些地區是有些慢下來，這也是正常，不可能一直向前3位數的成長，現在調整是很自然的一件事，且要看個人的努力，「人家下來不代表你也要下來，我還是很樂觀。」（編輯：林孟汝）1081125