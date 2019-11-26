大聯大公開收購 文曄董事長：絕不退讓經營權

（中央社記者吳家豪台北26日電）針對大聯大企圖收購文曄科技股權，文曄董事長鄭文宗今天公開喊話，絕不退讓文曄經營權，且大聯大並未事先向公平會提出事前結合申報，他將向公平會遞交請求函及檢舉函。

半導體IC通路龍頭廠大聯大12日傍晚宣布，將以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元，收購時間11月13日至12月12日，並強調無意影響文曄的經營計畫。

鄭文宗今天召開記者會表示，大聯大與文曄分別為台灣排名第一及第二的電子零組件通路業者，兩者合計市占率於台灣上市櫃通路商中接近70%，且文曄與大聯大合計市占率在亞太區前10大通路商超過50%。如果大聯大與文曄結合，絕對是不折不扣的壟斷，但產業要有競爭才會創造價值，任何手段造成壟斷，對產業絕不是正確做法。

鄭文宗強調，若文曄與大聯大合併，或以任何方式合作，將導致生意下滑、公司獲利減少，股東權益將嚴重受損，進而減少員工就業，形成4輸的局面，對產業造成的傷害將不可回復。

他直言，一家企業應該走正常管道達成自己的成長，文曄沒有第二條路可以退讓。基於對股東、員工及產業的責任，針對文曄經營權，「絕對寸步不讓」，不管大聯大用什麼方法，絕對「全面迎戰」。

鄭文宗說，文曄審議委員會及公司委任常在、理慈、安中法律事務所出具法律意見書，均認為大聯大公開收購應向公平會提出事前結合申報。為維護整體產業利益，並促請主管機關公平會正視此一對產業影響深遠的問題，鄭文宗將於記者會後步行至公平會正式遞交請求函與檢舉函，並籲請公平會盡速要求大聯大進行結合申報，以確保自由競爭及維護產業秩序。

此外，為求審慎，文曄審議委員會與文曄公司也同時委請中國大陸6家主要法律事務所出具法律意見書，結論均為大聯大作為收購方應向國家市場監管總局反壟斷局提出申報，但大聯大公開說明書卻隻字未提。因此，鄭文宗呼籲金融監督管理委員會，要求大聯大針對此點於公開說明書中詳實記載，以維護股東及證券市場投資人權益。

媒體提問，是否文曄擁有英特爾、高通等關鍵代理權，導致大聯大發動收購；鄭文宗表示，文曄取得英特爾與高通的代理權，不關大聯大的事，這就是競爭的本質，想要活下去才會創造利基，否則大家抱成一團，什麼事都不用做，直接定價就好了。

鄭文宗透露，大聯大曾兩度聯繫他，在宣布將收購文曄股權的第一天打電話來就要求安排對話，他從深圳出差回來後接到大聯大打來的第二通電話。不過，鄭文宗認為對產業利益將造成傷害，他不知道該討論什麼，因此沒有多談。

鄭文宗批評，大聯大為了一己之私，試圖用財務手段傷害對手，絕對不是正確行為。（編輯：張均懋）1081126