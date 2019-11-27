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頎邦產能利用率恐下滑 外資下修目標價

最新更新：2019/11/27 10:57

（中央社記者吳家豪台北27日電）美系外資認為，面板驅動IC封測廠頎邦明年恐失去iPhone訂單，且電視需求放緩導致8吋晶圓凸塊供給過剩，造成薄膜覆晶（COF）產能利用率下滑，故降評至中立，目標價下修到56元。

頎邦股價今天開低走高翻紅，盤中最高來到62.6元、漲幅約0.5%。

美系外資發布研究報告，將頎邦重新納入追蹤個股，認為頎邦近2年營收強勁成長後，2020年營收可能下滑，原因之一是2020年新款iPhone可能全面改用OLED（有機發光二極體）面板，代表南韓三星將成為OLED面板及面板驅動IC的主要供應商，對於iPhone業務占今年營收約19%的頎邦不利。

美系外資也發現，由於電視需求放緩、庫存過高及4K電視滲透率飽和，明年電視動能仍偏弱，且8K電視硬體基礎建設和內容準備度不足，市場尚未有起色，意味著占頎邦營收約20%的8吋晶圓凸塊業務可能面臨起伏。

此外，美系外資指出，越來越多入門款智慧型手機採用玻璃覆晶封裝（COG）的面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI），可能拖累頎邦平均售價及薄膜覆晶產能利用率，推估頎邦股價可能在50元到55元的谷底震盪，將目標價從90元下修到56元，投資評等從「加碼」調降至「中立」。（編輯：張均懋）1081127

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