徐旭東看好5G帶起更多創新 盼標金理性

（中央社記者江明晏台北27日電）台灣5G競標將在12月10日登場，標金成為話題，遠傳董事長徐旭東表示，頻譜貢獻若達400億元已是國際高水準，別忘了台灣只有2300萬人；他看好5G可帶起更多創新應用。

2019創新論壇「5G進擊 數位升級」今天登場，徐旭東表示，對5G是又喜愛，又不喜歡，「因為要花很多錢」，最近好多人討論頻譜貢獻國庫預算估新台幣400億元，還有人說600億元，但400億元已經是國際高水準了，「別忘了我們只有2300萬人」。

未來5G更會串連各行各業，徐旭東指出，各行各業要成為早鳥者，沒這麼簡單，不是開一個手機就可以上5G，得先做好準備，遠傳電信可以扮演協助各行各業串連5G的關鍵角色，但各業者可以先做好數位化的基礎，加速串連5G趨勢；徐旭東也看好5G可以帶起更多創新應用。

遠傳總經理井琪則以「5G的衝擊與商機」為題進行專題演講，她提到，全球已有27個國家、51個電信業者推出5G商業化服務，超過100個國家300個電信公司投資5G。

從各國經驗觀察，井琪說明，美國5G因為幅員很大要花很多投資，韓國3家電信在消費端服務非常積極，幾個月時間就達到400萬戶，中國11月1日推出5G，目標2020年要達到1.2億用戶，台灣也將展開頻譜競標，希望12月底前競標結束，明年下半年最快6到7月可以有5G商轉服務。

針對台灣5G競標，井琪表示，3.5GHz頻段只有270MHz頻寬，粥多僧少，5家競標供不應求，標金一定衝很高，國庫期待也很高，從300億元調到400億元，還有人喊到600億元，她坦言「希望不會這麼糟」。

細究5G挑戰，她也指出，除了頻譜、基地台、手機設備、建設與覆蓋、營運複雜度以及網路安全與資安等，都必須關注。（編輯：張均懋）1081127