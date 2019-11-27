11月消費者信心指數略降 買房信心上升最多

（中央社記者吳柏緯台北27日電）中央大學台經中心今天發布11月消費者信心指數（CCI）為80.37點，較上月下降0.6點，不過分項指標走勢分歧，6項指標中，包含物價水準在內有4項走升、股市投資時機與就業機會等2項下降。

11月CCI為80.37點，較上月下降0.6點，在6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、購買耐久財、國內經濟景氣等指標上升，投資股市時機、就業機會指標則下降。

中央大學台經中心指出，「未來半年購買耐久性財貨時機」為109.05點，上升幅度是6項分項指標中最多，較上個月上升3.65點；上升幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，這次調查結果為56.0點，與上個月調查結果上升3.25點。

至於外界關注的「未來半年國內經濟景氣」指標，11月的調查結果為89.95點，與上個月的調查結果相比，上升2.65點，也創下了自2015年5月以來新高。

進一步由性別來看，男性在這項指標為90.86點，而女性為88.91點，男性較女性高1.95點。

至於下降幅度最多的指標，中央大學台經中心指出是「未來半年國內就業機會」，調查結果為79.25點，與上個月調查結果相較下降8.35點；下降幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為54.50點，較上個月調查結果下降7.1點。

若從絕對水準來看，6項指標有5項偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦， 台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為11月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2812名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：蘇志宗）1081127