是否開放企業5G專頻專網 政院5日討論

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）政院人士今天表示，5G第一波釋照10日將開始投標，預計月底開標，專網專頻等議題涉及電信業者計算競標成本，預計本週院會將討論相關議題。5G頻段將分兩波釋照，專網將採「實驗先行」制。

政院人士表示，關於5G專網專頻的問題，行政院副院長陳其邁上週邀集相關部會，針對細節做最後釐清，未來推動的方向，行政院長蘇貞昌都已同意。預計在5日舉行的行政院院會進行討論後，正式對外進行說明細節，包括是否開放企業專網。

政院人士指出，5G重點除了網路速度更快，還有企業跟產業的應用，包括人工智慧物聯網（AIoT）的導入也是國家未來發展的重點。5G將分兩波釋照，第一波在10日開始投標，預計12月底開標，將釋出3張執照；第二波釋出預計於2023年進行。

這名人士表示，專頻專網將涉及投標金額，因此政府將於10日之前對外說明相關細節。例如，台積電如果有企業專網，那個頻段就會被台積電拿走，中華電信就不能用了，因此中華電信的營收相對會減少，自然而然投標金額就會降低；若專網由電信業者提供，那麼台積電就要跟中華電信申請，中華電信就多了一筆營收，這樣投標金額就可以提高。

他指出，不同產業、不同規模的業者對於企業專網也有不同看法。目前大企業多贊成專網專頻，也具有建立內部網路的能量，但是小型工廠可能沒有這樣的能量，所以偏好向電信業者申請；智慧製造業者偏好使用專網專頻，而傳統產業業者持不同意見。

另外，這名人士也說，5G專網將採「實驗先行」，實驗網域可以先行實施。企業如有需求，年底就可以申請5G專網頻譜的實驗計畫，預計最快明年可開始實驗。（編輯：蘇志宗）1081202