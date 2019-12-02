5G競標12/10登場 電信業者緊盯熱門頻段

（中央社記者吳柏緯台北2日電）5G頻譜競標將在12月10日正式開始，5大電信業者日前均通過NCC審查，取得入場券。由於5G建設成本高，因此標金不宜太高也成為電信業者共識，但各業者仍備妥銀彈磨刀霍霍，準備在5G時代搶得先機。

5G首波頻譜競標將在12月10日起跑，底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）原先預計標金收入可達400億，不過在考量前瞻性、未來發展與應用性，同時尊重立法委員建議與職權，NCC代理主委陳耀祥日前表示，將預算收入提高10%，達到440億。

由於業界一般認為，5G未來10年的發展不會只侷限在通訊，而是垂直整合的運用，包含製造業、服務業、運輸業以至於智慧城市，都有可以結合與發展的空間。此外5G是長期的規劃，初期建置成本過高進而使得商業效益受到排擠，而且可以預期第一波釋照後，後面可能還會有新的頻譜出現。因此電信業者普遍認同首波5G頻譜競標的標金不宜太高。

遠傳電信徐旭東日前赴NCC進行競標資格審查面談，接受媒體採訪時曾提到，按照目前世界的標準和台灣人口，5G頻譜標金應該不要超過400億元；台灣大哥大總經理林之晨過去也曾在媒體前表示，盼5G競標的標金能夠合理。

一名電信業人士觀察，雖然這次5G頻譜競標，各家業者都喊出了「合理標金」的宣示，但實際上要達到這個目標恐怕有些難度。

該人士指出，雖然這次競標的為3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，但其實業者們眼中首選的標的是發展最為成熟的3.5GHz頻段，特別是中華電信、遠傳電信與台灣大哥大等3大業者，一定會盡可能的「標好標滿」，連帶也會牽動整體標金的金額上揚。

根據NCC規劃，今年年底的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價243億元、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元、1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。

業內人士認為最終標金6、700億應該跑不掉，不過對比2013年4G首波釋照，總底價是359億元，經過長達40天的競價後，最終總標金高達1186.5億元，較底價高出2.3倍左右。這樣的標金應該仍算是「合理範圍」。

參照國外經驗，NCC這次也在原本4G競標的規則基礎上修改，過去是每回合由參與競標的業者提出「報價」，5G競標改為每回合由參與競標的業者提出「所需求頻寬」，當每回合提出的需求頻寬總和大於或等於供給時，將進入下一回合競價，NCC同時將標金調升為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價，讓業者提出的需求和NCC釋出頻寬數量趨近於平衡。（編輯：林孟汝）1081202