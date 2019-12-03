客思達-KY拚轉型 股價逢壓

（中央社記者江明晏台北3日電）傢俱大廠客思達-KY第3季每股稅後虧損0.13元，積極推動新零售營運轉型引擎，以提升營收品質為首要目標，近期股價逢壓，今天跌逾4%，暫守20元關卡。

客思達-KY 2019年第3季合併營收達新台幣29.31億元，較去年同期減少0.72%，集團持續保持全方位通路布局策略，而受到年初運輸成本上漲、美國基本薪資持續調升墊高營運費用影響，第3季稅後虧損1005萬元、每股稅後虧損0.13元。

客思達-KY持續以精進營運效益、提升營收品質為首要目標，打造Coaster自有品牌3大系列，並推動導入線下實體店家，今年前3季整體毛利率、營業利益率分別為29.22%、0.32%。

展望未來營運，客思達-KY表示，持續推動集團全方位通路布局與數位轉型策略，其一，已推出連結經銷商線上社群專案，串聯線上與線下資訊，由實體門市業者提供運送、組裝、及售後支援等服務，減輕傢俱運輸與倉儲費用，其二，由於大型及區域型連鎖實體零售業者需要差異化的商品來提升來客數及銷售表現，客思達-KY具有產品設計開發及供應商彈性效率供貨能力，有助於客思達-KY拓展對大型或區域實體連鎖通路客戶供貨。最後，隨著自有品牌Coaster品牌能見度逐步提高，看好年底節慶旺季帶動傢俱消費買氣持續暢旺，挹注集團整體營收。

客思達-KY近期股價逢壓，近3個月股價跌幅逾5%，今天開盤就跌逾4%，暫守20元關卡。（編輯：趙蔚蘭）1081203