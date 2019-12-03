貿易戰影響 信邦11月營收月減3.4%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電子零組件廠商信邦11月合併營收新台幣13.73億元，月減3.4%，年增4.93%；信邦表示，營收在9月衝上歷史高峰後，10月及11月動能趨緩，主因綠能及工業應用產業均進入產業淡季。

信邦指出，11月合併營收較10月減少，主要原因是綠能及工業應用產業進入需求淡季，及中美貿易戰加徵關稅的因素，客戶端要求提前出貨，第4季的銷售將較第3季減少。累計前11月合併營收168.56億元，較去年同期成長14.96%。前11月營收已超越去年全年營收。

信邦表示，中美貿易戰雖造成經濟環境的不確定性，信邦5大產業僅在汽車、通訊及電子週邊產業受到影響，累計前11月銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.19%；汽車產業成長0.62%；綠能及節能產業成長31.37%；工業應用產業成長20.65%；通訊及電子週邊產業成長2.02%。

就11月產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收74.53%；連接器及零組件銷售佔25.47%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔27.91%；綠能及節能產業佔27.21%；通訊及電子週邊產業佔合併營收27.10%；醫療及健康照護產業佔9.24%；汽車產業佔8.54%。（編輯：楊凱翔）1081203