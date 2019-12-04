晶圓代工供不應求 外資升評聯電與世界先進

（中央社記者吳家豪台北4日電）美系外資表示，由於邏輯半導體需求強勁，晶圓代工廠龍頭台積電產能供不應求，訂單已外溢到二線廠商，看好聯電及世界先進將受惠，投資評等連升兩級至加碼，目標價上修到18元、82元。

聯電與世界先進今天在市場資金積極湧入下，股價同步走高。聯電盤中股價一度達15.95元，漲0.6元，漲幅3.9%，並創14個月新高；世界先進達79.7元，漲6.6元，漲幅逾9%，創近16個月新高。

美系外資發布研究報告指出，先前看好半導體產業的主要原因在於中國推動半導體在地化政策，加上蘋果iPhone追單及聯發科在5G系統單晶片（SoC）市占攀升，有助於推動智慧型手機半導體需求。

然而，美系外資近期開始發現一些非先進製程的半導體需求增加，代表訂單將外溢到聯電、世界先進、頎邦等二線晶圓代工廠，看好邏輯半導體景氣循環週期將持續到2020年，亞洲半導體廠商產能恐吃緊。

因此，美系外資將聯電、世界先進投資評等從「減碼」升至「加碼」，並將聯電目標價從11.5元升到18元、世界先進目標價從55元上修到82元；同時重申頎邦「加碼」投資評等，目標價從70元調高到77元。

美系外資也發現，由於面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）和主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC需求強勁，台積電及聯電的80奈米和28奈米產能已滿載，驅動IC大廠聯詠將成為主要受惠者，故重申聯詠「加碼」投資評等，目標價從260元上修到272元。（編輯：趙蔚蘭）1081204