台股守住11500點 量能持續低檔

台股4日開低後低檔震盪，所幸尾盤守住11500點整數關卡，但成交值萎縮至新台幣1041億元，創10月21日以來新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美中貿易協議延宕，造成全球股市動盪，台股開低後低檔震盪，所幸尾盤守住11500點整數關卡，成交值萎縮至新台幣1041億元，創10月21日以來新低。

台積電尾盤跌勢收歛，加權股價指數終場下跌21.11點、跌幅0.18%，收在11510.47點，成交值新台幣1041.95億元，雖然指數表現不佳，但權值股低檔仍有逢低承接力道，空方追殺力道也不強，以中小型股為主的櫃買指數更是挺在平盤之上。

分析師指出，美中貿易協議可能延後至明年美國總統大選後達成，市場失望之情溢於言表，權值股面臨不小壓力，不過中小型電子股表現相對抗跌，包括散熱、5G、晶圓代工都有個股逆勢突圍。

分析師表示，台股在5日線、10日線、月線全數下彎下，對後市看法轉趨保守，加上量能持續萎縮，人氣有退潮跡象，頸線11400點需有強力支撐，搭配量能增溫，否則台股恐出現較具規模的拉回修正。

法人認為，雖然技術面不利多方，但近期外資在台指期卻有逢低回補的動作，台指期未平倉多單回到4.6萬口之上，外資在台指期動作及現貨市場是否出現連續買超，值得密切觀察。（編輯：張均懋）1081204