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金管會開放 電支帳戶扣款可買新台幣計價基金

最新更新：2019/12/05 22:00

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布，將開放民眾買投信發行新台幣計價基金，除透過銀行存款帳戶扣款，也可透過電子支付帳戶如一卡通、街口支付扣款，有助基金銷售與電支發展。

金融監督管理委員會今年1月同意投信投顧公會提報的自律規範修正案，新增基金買賣可以用電支帳戶作為支付工具，讓投資人選擇更多，但當時透過電支帳戶可以購買的基金，僅限投資境內貨幣市場基金。

金管會今天晚間公布「電子支付機構管理條例」最新法令函釋，將開放電子支付機構可辦理「證券投資信託事業所募集發行，且以新台幣收付為限的證券投資信託基金」，意即不再限於貨幣基金，而是所有台幣計價基金都可以用電子支付。

據金管會統計，截至10月底止，境內基金共計發行檔數有969檔、金額為3.86兆元，金管會指出，只要經主管機關核准代理收付款項的金融商品或服務，投信與電支機構談好，就隨時可以開辦。

舉例來說，目前最積極的就是由街口網絡、國票華頓投信合資成立的街口投信，目前街口支付使用戶數已突破110萬人，最有機會搶先開辦這項業務。

另外，截至今年10月底，電子支付用戶已高達605萬人，目前電子支付功能包括代收代付、帳戶儲值、帳戶資金移轉，「專營」業者有街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付等5家。

金管會表示，用電支帳戶買基金有2大條件，首先，投資人以約定條件方式自動申購證券投資信託基金，電支機構應與其約定自動申購標的及限額，提供隨時停止自動申購及調整限額的機制。

第二，使用者以證券投資信託基金買回款進行支付，電支機構應於買回款存入專用存款帳戶並紀錄於使用者的電支帳戶後，才可接受使用者提出支付指示及進行支付款項移轉作業。（編輯：林淑媛）1081205

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