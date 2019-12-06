大聯大收購文曄 公平會：還在釐清案件類型

（中央社記者潘姿羽台北6日電）大聯大公開收購文曄科技，引發文曄反彈；公平會主委黃美瑛今天表示，已收到文曄遞交的檢舉函，會內還在釐清案件性質；至於大聯大表示將請公平會釋疑是否須事前申報，尚未收到相關訊息。

大聯大於11月12日傍晚宣布，將以每股新台幣45.8元，公開收購第2大通路商文曄最高30%股權，初估斥資約新台幣81億元，收購時間從今年11月13日至12月12日，並強調無意影響文曄的經營計畫。

不過鄭文宗於11月26日舉行記者會公開喊話，絕不退讓文曄經營權，並質疑大聯大未事先向公平交易委員會提出事前結合申報，他也在記者會後，赴公平會遞交請求函與檢舉函，並籲請公平會盡速要求大聯大進行結合申報。

黃美瑛今天出席「競爭政策與公平交易法學術研討會」，她於受訪時表示，對於文曄訴求內容，會內正在審慎評估，評估內容涵蓋怎麼定位此案件類型，是一般的陳情、檢舉案，還是與外界關切的結合案有關，這些都需要進一步討論與釐清，以及檢視法規適用的問題。

由於案件的類型、定位仍待釐清，這也攸關未來公平會處理方式，黃美瑛坦言，現在還沒有公平會的立場可以對外宣布。

大聯大收購文曄科技被解讀為「敵意併購」，黃美瑛表示，敵意併購並沒有明確的條文，雖然被收購方會有情緒不滿、不願意等情況，但公開收購屬於正常程序，若此案屬於結合申報案，公平會還是要依法判斷，整體經濟利益、限制競爭的不利益，兩部分一定要審慎評估。

大聯大4日晚間發布重大訊息指出，本次公開收購文曄30%股權，關於有無必要依公平交易法的規定向公平會申報，經普華商務法律事務所律師、理律法律事務所律師以及相關法律專家出具意見，認為不符公平交易法第10條所定結合的態樣，無須事前申報。

另外，大聯大基於今年11月12日董事會決議授權，決定將函請公平會釋疑，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為公開收購的成就條件；不過黃美瑛表示，截至目前，尚未收到大聯大送來的訊息。

黃美瑛補充，針對文曄遞件內容，現在沒辦法給出一定的時程，但公平會關切程度不亞於各界，對於此案件會審慎處置。（編輯：黃國倫）1081206