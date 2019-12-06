11家國銀海外聯貸踩雷 銀行局：協商保51億債權

（中央社記者劉姵呈台北6日電）國銀海外跨境聯貸案驚傳踩雷，金管會銀行局今天表示，總曝險額度約新台幣51億元，參貸的11家銀行正進入債務協商階段，也已要求銀行承作授信業務時要作好風險控管。

中國企業債務違約情況逐漸惡化，經濟日報報導，大陸國企上海國儲聯貸4億美元案，已超過2個月未還款，由於未還款金額高達9成，參與這個聯貸案的國銀，明年1月11家可能會有逾放、提列損失的可能。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛今天接受中央社記者電訪表示，國銀都已經向銀行局回報，目前掌握共有11家國銀參與上海國儲的授信案，當中有民營銀行、也有公股銀行，總曝險額度約51億元，因有違約的狀況，正進入後續債務協商階段；據了解，上海國儲授信案的擔保人為母公中國國儲能源集團。

莊琇媛說，與其他的授信案相同，若發現客戶有違約情形，國銀會進一步討論後續處理，執行確保債權的動作，以有效降低風險，不會因為是大陸企業而有所不同的處置。

莊琇媛也強調，目前掌握到的狀況，並無其他國銀有跨境聯貸案的問題；不過，她說，金管會會持續監控相關情況，另已要求國銀就授信業務，加強風險管理、適度控管。（編輯：林孟汝）1081206