郭台銘造訪美國威州 與員工同慶投資里程碑

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海創辦人郭台銘於美國時間6日造訪威斯康辛州，拜訪密爾瓦基市和蒙特普萊森村當地員工和社區領袖，並在晚間參與鴻海集團當地廠區主辦的活動，和員工一起慶祝在威谷科技園區（WVSTP）和其他專案達到里程碑。

鴻海在威州發出的英文新聞稿表示，郭台銘在集團於威谷科技園區當地興建先進廠區主體接近完工之際，造訪威州當地數百名鴻海集團員工，隨後參加了在密爾瓦基市員工舉辦的假期派對活動，慶祝今年集團在當地達成里程碑。

郭台銘說，「威斯康辛州是鴻海科技集團在北美的家」，「由於數百位威州當地鴻海員工的辛勤付出、合作夥伴支持當地新廠區建設，集團過去一年在威州達成了巨大的成就」。展望來年，鴻海集團將在威谷科技園區持續投入廠區設備生產。

據了解，郭台銘是受到威州廠區主管邀請參加慶祝活動，當天晚會與夫人連袂出席，現場掛起美國與中華民國國旗，場面相當盛大。

到目前為止，鴻海科技集團已經與數十個威州當地公司建立合作契約，投資金額規模達3.5億美元。

與此同時，鴻海科技集團也宣布優先招募威州當地高階技術人才，應用領域包括智慧製造、高效能運算、5G網路、雲端運算、工業人工智慧、機器人、行動裝置、物聯網等。鴻海集團也積極支援威州成為科技樞紐。

郭台銘於美國時間5日前往白宮與官員會談約2個半小時，離開時接受媒體訪問，以會談內容較機密為由不願多談，僅指美國做事較有效率，會把在美國的工廠做得很好。

他表示，美國希望大家都能到美國投資製造業、高科技，全世界都一樣，希望給年輕人提供更多工作機會，農民在自動化後能有更多其他行業工作，這些都是討論的主題。

鴻海日前在下半年度法說會中揭示威州計畫3B發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body/Talents）、商機開拓（Business），其中廠房基礎建設方面，趕在當地冬季前，主體建築已完成封頂，整個廠房建築運用8000噸鋼材，占地100萬平方英尺，相當於13座美式足球場面積。（編輯：楊玫寧）1081207